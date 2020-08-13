Экспорт газа из Сангачальского терминала увеличился

Из Сангачальского терминала в первом полугодии 2020 года экспортировано примерно 127 млн баррелей нефти и конденсата

Из Сангачальского терминала в первом полугодии 2020 года экспортировано примерно 127 млн баррелей нефти и конденсата.

Как передает Report, об этом говорится в отчете за 2020 год компании BP-Azerbaijan и партнеров.

По трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) транспортировано 111 млн баррелей, по Западному экспортному трубопроводу (Баку-Супса) – более 16 млн баррелей.

В годовом сравнении транспортировка по терминалу сократилась на 5%.

За отчетный период среднесуточные объемы экспорта газа с месторождения "Шахдениз" из терминала составили 51,1 млн кубометров (примерно 1 млрд 805 млн стандартных кубфутов), что на 11% меньше объемов первого полугодия 2019 года.

Отметим, что нефть и газ с месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз" по подводным трубопроводам доставляется на Сангачальский терминал.

Мощность технических перерабатывающих систем терминала составляет 1,2 млн баррелей нефти в сутки, а для газа с месторождения "Шахдениз" - 85 млн кубометров. Общий объем переработки газа и экспортная мощность (включая попутный газ с АЧГ) составляет 101 млн стандартных кубометров в сутки.

Газ экспортируется с терминала, в основном, по Южно-Кавказскому трубопроводу и принадлежащему SOCAR газопроводу, соединяющему объекты переработки газа терминала с газораспределительной системой ПО "Азеригаз".