​Экспорт газа из Сангачальского терминала увеличился

Из Сангачальского терминала Азербайджана в 2019 году экспортировано 263 млн баррелей нефти и конденсата, что на 7% меньше показателя за 2018 год.

Как передает Report, об этом говорится в отчете за 2019 год компании BP-Azerbaijan и партнеров.

Из этих объемов более 235 млн баррелей транспортировано по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), примерно 28 млн баррелей - Западному экспортному трубопроводу (Баку-Супса).

В годовом сравнении транспортировка по BTC сократилась на 7,8%, по Баку-Супса – не изменилась.

За отчетный период среднесуточные объемы экспорта газа с месторождения "Шахдениз" из терминала составили 45 млн кубометров (примерно 1,600 млрд стандартных кубфутов), что на 58% превышает объемы 2018 года.

Отметим, что нефть и газ с месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз" по подводным трубопроводам доставляется на Сангачальский терминал.

Мощность технических перерабатывающих систем терминала составляет 1,2 млн баррелей нефти в сутки, а для газа с месторождения "Шахдениз" - 80 млн кубометров. Общий объем переработки газа и экспортная мощность (включая попутный газ с АЧГ) составляет 100 млн стандартных кубометров в сутки.

Газ экспортируется с терминала, в основном, по Южно-Кавказскому трубопроводу и принадлежащему SOCAR газопроводу, соединяющему объекты переработки газа терминала с газораспределительной системой ПО "Азеригаз".