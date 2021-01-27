Экспорт газа из Азербайджана в Турцию вырос на 23%

Азербайджан занял второе место в общем импорте газа Турции

В ноябре этого года Турция импортировала из Азербайджана 1 млрд 064 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), это на 23,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Азербайджан занял второе место в общем импорте газа Турции.

Лидером по экспорту является Россия, экспортировавшая в Турцию 2 млрд 435 млн кубометров (рост в 2,3 раза). На третьем месте Иран, поставивший 790 млн кубометров. По сравнению с прошлым годом объем импорта природного газа из Ирана упал на 8%.

За отчетный период импорт газа в Турцию увеличился на 27,93% в годовом сравнении и достиг 5 млрд 153 млн кубометров. Прирост составил 32,1%.