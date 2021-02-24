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Экспорт газа из Азербайджана в Турцию вырос на 19%

Экспорт газа из Азербайджана в Турцию вырос на 19% В декабре Турция импортировала из Азербайджана 1 102 млн кубометров природного газа
Энергетика
24 февраля 2021 г. 13:19
Экспорт газа из Азербайджана в Турцию вырос на 19%

В декабре Турция импортировала из Азербайджана 1 102 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), это на 18,9% больше показателя аналогичного периода предыдущего года.

Азербайджан занял второе место в общем импорте газа Турции.

Лидером по экспорту является Россия, экспортировавшая в Турцию 2 948 млн кубометров (+56,4%). На третьем месте Иран, поставивший 818 млн кубометров. По сравнению с прошлым годом объем импорта природного газа из Ирана упал на 4%.

За отчетный период импорт газа в Турцию увеличился на 15,6% в годовом сравнении и достиг 6 260 млн кубометров. По трубопроводам транспортировано 4 861 млн кубометров, что на 32,9% больше показателя годом ранее.

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