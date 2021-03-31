Экспорт газа из Азербайджана в Турцию вырос на 18%

За отчетный месяц импорт газа Турцией увеличился на 1,8% в годовом сравнении и достиг 6,094 млрд кубометров

В январе Турция импортировала из Азербайджана 1,119 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), это на 18,4% больше показателя аналогичного периода предыдущего года.

Азербайджан с показателем 18,4% занял второе место в общем импорте газа Турции. Лидером по экспорту является Россия, экспортировавшая в Турцию 2,675 млрд кубометров. На третьем месте Алжир, поставивший 0,666 млрд кубометров.

За отчетный месяц импорт газа Турцией увеличился на 1,8% в годовом сравнении и достиг 6,094 млрд кубометров. По трубопроводам транспортировано 4,508 млрд кубометров, что на 16,8% больше показателя годом ранее. На долю LNG пришлось 1,585 млрд кубометров импорта (спад на 25,5%).