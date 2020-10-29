О нас
Report Georgia
Аудио новости

Экспорт газа из Азербайджана в Турцию вырос более чем на 34%

Экспорт газа из Азербайджана в Турцию вырос более чем на 34% До августа этого года Азербайджан занимал первое место в общем газовом импорте Турции
Энергетика
29 октября 2020 г. 17:41
Экспорт газа из Азербайджана в Турцию вырос более чем на 34%

В августе этого года Турция импортировала из Азербайджана 986 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), это на 34,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Азербайджан занял второе место (29,4%) в общем импорте газа Турции.

Лидером по экспорту является Россия (1,37 млрд кубометров), на третьем месте Иран (406 млн кубометров). По сравнению с прошлым годом объем импорта природного газа из России сократился на 5,5%, из Ирана вырос в 2,5 раза.

В августе общий объем импорта газа в Турцию вырос на 6,4% - до 3,35 млрд кубометров, при этом 2,76 млрд кубометров или 82,4% импортировано трубопроводами, 591 млн кубометров или 17,6% приходится на СПГ. За отчетный период объем газа, импортируемого трубопроводами, сократился на 17,8%, а закупки СПГ - на 26,1%.

Отметим, что до августа этого года Азербайджан занимал первое место в общем газовом импорте Турции (в июле доля на рынке составляла 46,09%).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan increases gas exports to Turkey by more than 34%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Türkiyəyə qaz ixracı 34%-dən çox artıb

Новости партнеров

Самое читаемое

Дочь Пашиняна с фейковых профилей оскорбляет Россию
Дочь Пашиняна с фейковых профилей оскорбляет Россию
25 октября 2020 г. 00:50
Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя
Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя
26 октября 2020 г. 19:45
Уничтожена боевая техника врага
Уничтожена боевая техника врага
25 октября 2020 г. 00:43
Российский политолог: Пашинян сам спровоцировал эту войну
Российский политолог: Пашинян сам спровоцировал эту войну
23 октября 2020 г. 17:12
Пресс-секретарь МО: Азербайджанская армия готова предотвратить атаки противника
Пресс-секретарь МО: Азербайджанская армия готова предотвратить атаки противника
26 октября 2020 г. 19:40
Армяне привлекают подростков к войне
ВидеоАрмяне привлекают подростков к войне
24 октября 2020 г. 21:22
Международные организации проинформированы о прямом участии Армении в карабахском конфликте
ФотоМеждународные организации проинформированы о прямом участии Армении в карабахском конфликте
24 октября 2020 г. 20:02
Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
27 октября 2020 г. 23:17
Глава МИД: Карабах - это Азербайджан, именно это положит конец войне
Глава МИД: Карабах - это Азербайджан, именно это положит конец войне
23 октября 2020 г. 16:44
Представитель Минобороны: Армянским военнослужащим лучше сдаться
Представитель Минобороны: Армянским военнослужащим лучше сдаться
24 октября 2020 г. 19:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi