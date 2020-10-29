Экспорт газа из Азербайджана в Турцию вырос более чем на 34%

До августа этого года Азербайджан занимал первое место в общем газовом импорте Турции

В августе этого года Турция импортировала из Азербайджана 986 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), это на 34,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Азербайджан занял второе место (29,4%) в общем импорте газа Турции.

Лидером по экспорту является Россия (1,37 млрд кубометров), на третьем месте Иран (406 млн кубометров). По сравнению с прошлым годом объем импорта природного газа из России сократился на 5,5%, из Ирана вырос в 2,5 раза.

В августе общий объем импорта газа в Турцию вырос на 6,4% - до 3,35 млрд кубометров, при этом 2,76 млрд кубометров или 82,4% импортировано трубопроводами, 591 млн кубометров или 17,6% приходится на СПГ. За отчетный период объем газа, импортируемого трубопроводами, сократился на 17,8%, а закупки СПГ - на 26,1%.

Отметим, что до августа этого года Азербайджан занимал первое место в общем газовом импорте Турции (в июле доля на рынке составляла 46,09%).