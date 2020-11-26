Экспорт газа из Азербайджана в Турцию вырос более чем на 20%

Азербайджан занял второе место в общем импорте газа Турции

В сентябре этого года Турция импортировала из Азербайджана 753 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), это на 8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Азербайджан занял второе место в общем импорте газа Турции.

В январе-сентябре этого года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 8 млрд 278,19 млн кубометров природного газа. Это на 20,6% больше по сравнению с январем-сентябрем 2019 года.

Отметим, что в сентябре этого года Турция импортировала в общей сложности 3,72 млрд кубометров природного газа, что на 22,5% больше показателей того же месяца 2019 года.

Лидером по экспорту является Россия (1,85 млрд кубометров), на третьем месте Иран (514 млн кубометров). По сравнению с прошлым годом объем импорта природного газа из России вырос на 85%, из Ирана сократился на 20,5%.