Экспорт газа из Азербайджана в Турцию вырос более чем на 18%

За отчетный период импорт газа в Турцию увеличился на 27,93% в годовом сравнении и достиг 4 млрд 041,28 млн кубометров

В октябре этого года Турция импортировала из Азербайджана 1 млрд 102,83 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), это на 18,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Азербайджан, имея долю в 27,39%, занял второе место в общем импорте газа Турции.

Лидером по экспорту является Россия, экспортировавшая в Турцию 2 млрд 045,8 млн кубометров (рост в 3,44 раза). Ее доля на рынке Турции составляет 50,62%.

На третьем месте Алжир, поставивший 518,58 млн кубометров. По сравнению с прошлым годом объем импорта природного газа из Алжира вырос на 22,86%, а ее доля на рынке составила 12,83%.

За отчетный период импорт газа в Турцию увеличился на 27,93% в годовом сравнении и достиг 4 млрд 041,28 млн кубометров.

В январе-октябре этого года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 9 млрд 381,02 млн кубометров природного газа. Это на 20,3% больше по сравнению с январем-октябрем 2019 года. Азербайджан занял второе место по объему экспорта газа в Турцию.

Россия поставила в соседнюю страну 10 млрд 792,74 млн кубометров природного газа.