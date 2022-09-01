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Экспорт газа из Азербайджана в Турцию увеличился на 40%  

Экспорт газа из Азербайджана в Турцию увеличился на 40%   В июне этого года Турция импортировала из Азербайджана 729,44 млн кубометров природного газа.
Энергетика
1 сентября 2022 г. 10:49
Экспорт газа из Азербайджана в Турцию увеличился на 40%  

В июне этого года Турция импортировала из Азербайджана 729,44 млн кубометров природного газа.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

По информации, это на 39,59% меньше показателя июня прошлого года.

В июне этого года Турция в целом импортировала 3 млрд 836,03 млн кубометров газа, что на 5,64% меньше, чем в 2020 году. Лидером по экспорту является Россия, экспортировавшая в Турцию 1 млрд 689,7 млн кубометров (спад на 29,52% по сравнению с 2020 годом). На втором месте Иран, поставивший в Турцию 855,05 млн кубометров (спад на 1,38%). Азербайджан занимает третью строчку в этом списке, доля страны в общем импорте Турцией газа равна 19,02%.

В Турцию поставляется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения "Шахдениз". Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок по Южно-Кавказскому трубопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Поставки коммерческого газа в Турцию через TANAP начались 30 июня 2018 года.

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