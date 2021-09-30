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Экспорт газа из Азербайджана в Турцию сократился на 51% в июле

Экспорт газа из Азербайджана в Турцию сократился на 51% в июле В июле этого года Турция импортировала из Азербайджана 540,03 млн кубометров природного газа.
Энергетика
30 сентября 2021 г. 12:03
Экспорт газа из Азербайджана в Турцию сократился на 51% в июле

В июле этого года Турция импортировала из Азербайджана 540,03 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), это на 50,63% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Доля Азербайджана на турецком рынке составила 13,34%. Страна оказалась на четвертом месте в общем объеме импорта газа в Турцию.

В январе-июле этого года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 5 млрд 418,48 млн кубометров природного газа. Это на 17,1% меньше по сравнению с январем-июлем 2020 года.

В июле импорт газа в Турцию увеличился на 30,15% в годовом сравнении и достиг 4 млрд 047,49 млн кубометров.

Лидером по экспорту является Россия, экспортировавшая в Турцию 2 млрд 305,81 млн кубометров (рост в 2,7 раза). Ее доля на рынке Турции составляет 56,97%.

На втором месте Иран, поставивший в Турцию 633,2 млн кубометров (на 4,69% меньше). Ее доля на рынке Турции составляет 15,64%.

На третьем месте Алжир, поставивший 568,45 млн кубометров. По сравнению с прошлым годом объем импорта природного газа из Алжира снизился на 46,64%, а ее доля на рынке составила 14,04%.

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Версия на английском языке Azerbaijan reduces gas export to Turkey by more than 50% in July 
Версия на азербайджанском языке İyulda Azərbaycan Türkiyəyə qaz ixracını 50 %-dən çox azaldıb

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