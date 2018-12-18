Экспорт газа "Газпрома" падает третий месяц подряд

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Экспорт природного газа "Газпрома" в дальнее зарубежье падает третий месяц подряд на фоне снижения спотовых цен в Европе и снижением спроса на газ со стороны электроэнергетики.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом следует из данных "Газпрома".

С 1 по 15 декабря экспорт снизился на 8% - до 8,4 млрд куб. м. Ранее в ноябре экспорт снизился на 12%, в октябре - на 6%. До этого рост поставок не прекращался в течение восьми месяцев подряд.

Контрактные цены "Газпрома" продолжают рост, повторяя с задержкой недавний локальный пик нефтяных цен. Однако спотовые котировки уже снизились, мгновенно отреагировав на снижение нефти. Также цены вниз толкают довольно мягкая погода в Европе, низкий расход газа из подземных хранилищ и сокращение потребления газа главным потребителем - энергетикой под влиянием конкуренции ветряной и угольной генерации.

Сейчас европейские хранилища заполнены на 75,22% - это максимум за последние шесть лет.