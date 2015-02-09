Экспорт азербайджанской нефти в январе вырос на 12%

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В январе этого года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 2 480,296 тысяч тонн нефти. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 12,3%.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), в отчетном месяце 1 698,768 тыс. тонн нефти, экспортируемой из порта Джейхан, пришлось на долю Государственного нефтяного фонда (ГНФАР).

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода БТД по 1 февраля 2015 года из порта Джейхан экспортировано более 264,419 млн. тонн азербайджанской нефти, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 12,35%.

Отметим, что в течение января 2014 года из порта Джейхан на мировой рынок экспортировано 2 208,677 тысяч тонн нефти, из которых 1 592,04 тысяч тонн составила нефть ГНФАР.