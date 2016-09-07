Экспорт азербайджанской нефти из порта Джейхан вырос

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В августе 2016 года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 2 474 405 тонн азербайджанской нефти, что в годовом исчислении больше на 12,2%.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), из этого объема Госнефтефонду Азербайджана (ГНФАР) принадлежит 1 273 708 тонн.

За январь-август этого года из порта Джейхан экспортировано 20 103 252 тонны сырой нефти. Это на 6,4% превышает объемы экспорта в аналогичном периоде прошлого года.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода BTC (2006 год) по 1 сентября 2016 года из порта Джейхан экспортировано 311 297 024 тонны азербайджанской нефти.