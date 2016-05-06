​Экспорт азербайджанской нефти из порта Джейхан вырос на 9%

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В апреле 2016 года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 2 251 475 тонн азербайджанской нефти. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), это на 5,3% больше по сравнению с апрелем 2015 года. Госнефтефонду Азербайджана принадлежит 1 128 973 тонн из этого объема.

За январь-апрель этого года из порта Джейхан экспортировано 10 088 919 тонн сырой нефти. Это на 9,2% превышает объемы экспорта в аналогичном периоде прошлого года.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода БТД (2006 год) по 1 мая 2016 года из порта Джейхан экспортировано 301 282 269 тонн азербайджанской нефти.

Отметим, что азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти.