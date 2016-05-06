​Экспорт азербайджанской нефти из порта Джейхан вырос на 9%

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В апреле 2016 года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 2 251 475 тонн азербайджанской нефти. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), это на 5,3% больше по сравнению с апрелем 2015 года. Госнефтефонду Азербайджана принадлежит 1 128 973 тонн из этого объема.
За январь-апрель этого года из порта Джейхан экспортировано 10 088 919 тонн сырой нефти. Это на 9,2% превышает объемы экспорта в аналогичном периоде прошлого года.
В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода БТД (2006 год) по 1 мая 2016 года из порта Джейхан экспортировано 301 282 269 тонн азербайджанской нефти.
Отметим, что азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти.
Günel AbbasovaАвтор новости
Поделиться в Facebook