​Экспорт азербайджанской нефти из порта Джейхан вырос на 9%

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В феврале 2016 года Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 2 387 142 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), это на 1,8% больше по сравнению с февралем 2015 года.

По информации, 1 342 125 тонн нефти, экспортируемой в феврале на мировой рынок, пришлось на долю Государственного нефтяного фонда (ГНФАР), что на 17,6% меньше аналогичного периода прошлого года.

За январь-февраль этого года из порта Джейхан экспортировано 5 235 233 тонн сырой нефти. Это на 8,5% превышает объемы экспорта в аналогичном периоде прошлого года.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода БТД (2006 год) по 1 марта 2016 года из порта Джейхан экспортировано 296,429 млн. тонн азербайджанской нефти.

Азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти. Трубопровод введен в эксплуатацию в 2006 году.