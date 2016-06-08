​Экспорт азербайджанской нефти из порта Джейхан вырос на 8%

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В мае 2016 года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 2 562 488 тонн азербайджанской нефти. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), это на 3,6% больше по сравнению с маем 2015 года.

Из этого объема Госнефтефонду Азербайджана (ГНФАР) принадлежит 1 558 661 тонна (61%), что на 8,8% больше аналогичного периода прошлого года.

За январь-май этого года из порта Джейхан экспортировано 12 651 407 тонн сырой нефти. Это на 8% превышает объемы экспорта в аналогичном периоде прошлого года.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода БТД (2006 год) по 1 июня 2016 года из порта Джейхан экспортировано 303 845 179 тонн азербайджанской нефти.

Отметим, что азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти.