​Экспорт азербайджанской нефти из порта Джейхан вырос на 8%

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В мае 2016 года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 2 562 488 тонн азербайджанской нефти. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), это на 3,6% больше по сравнению с маем 2015 года.
Из этого объема Госнефтефонду Азербайджана (ГНФАР) принадлежит 1 558 661 тонна (61%), что на 8,8% больше аналогичного периода прошлого года.
За январь-май этого года из порта Джейхан экспортировано 12 651 407 тонн сырой нефти. Это на 8% превышает объемы экспорта в аналогичном периоде прошлого года.
В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода БТД (2006 год) по 1 июня 2016 года из порта Джейхан экспортировано 303 845 179 тонн азербайджанской нефти.
Отметим, что азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти.
Günel AbbasovaАвтор новости
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