Экспорт азербайджанской нефти из порта Джейхан вырос на 2%

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В сентябре 2016 года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 2 037 633 тонны азербайджанской нефти, что на 751 547 тонн или 27% меньше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), из этого объема Госнефтефонду Азербайджана (ГНФАР) принадлежит 942 882 тонны. Доля ГНФАР также сократилась в годовом сравнении на 985 196 тонн или 51,10% (в 2,05 раз).

За январь-сентябрь этого года из порта Джейхан экспортировано 22 140 885 тонн сырой нефти. Это на 458 907 тонн или 2,12% превышает объемы экспорта в аналогичном периоде прошлого года.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода BTC (2006 год) по 1 октября 2016 года из порта Джейхан экспортировано 313 334 657 тонн азербайджанской нефти.