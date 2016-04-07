​Экспорт азербайджанской нефти из порта Джейхан в марте вырос на 28%

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В марте 2016 года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 2 604 212 тонн азербайджанской нефти. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), это на 28% больше по сравнению с мартом 2015 года.
По информации, 1 697 723 тонны нефти, экспортируемой в марте на мировой рынок, пришлось на долю Государственного нефтяного фонда (ГНФАР).
За январь-март этого года из порта Джейхан экспортировано 7 838 445 тонн сырой нефти. Это на 14% превышает объемы экспорта в аналогичном периоде прошлого года.
В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода БТД (2006 год) по 1 апреля 2016 года из порта Джейхан экспортировано 299 032 217 млн. тонн азербайджанской нефти.
Отметим, что азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти.
Günel AbbasovaАвтор новости
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