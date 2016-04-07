​Экспорт азербайджанской нефти из порта Джейхан в марте вырос на 28%

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В марте 2016 года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 2 604 212 тонн азербайджанской нефти. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), это на 28% больше по сравнению с мартом 2015 года.

По информации, 1 697 723 тонны нефти, экспортируемой в марте на мировой рынок, пришлось на долю Государственного нефтяного фонда (ГНФАР).

За январь-март этого года из порта Джейхан экспортировано 7 838 445 тонн сырой нефти. Это на 14% превышает объемы экспорта в аналогичном периоде прошлого года.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода БТД (2006 год) по 1 апреля 2016 года из порта Джейхан экспортировано 299 032 217 млн. тонн азербайджанской нефти.

Отметим, что азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти.