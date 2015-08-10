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    Экспорт азербайджанской нефти из порта Джейхан в этом году увеличился

    До сегодняшнего дня из порта Джейхан на мировой рынок вывезено 279,5 млн. тонн азербайджанской нефти

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В июле этого года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок вывезено 2 382,065 тыс. тонн азербайджанской нефти. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), это на 10,02% уступает показателю соответствующего периода прошлого года.

    По информации, из них 1 628,822 тыс. тонн нефти пришлось на долю Государственного нефтяного фонда (ГНФАР), что на 1,49% меньше показателя соответствующего периода 2014 года.

    За январь-июль текущего года из порта Джейхан экспортировано 16 991,8 тыс. тонн нефти, что на 0,37% больше аналогичного показателя прошлого года.

    В целом, со дня начала эксплуатации трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) до 1 августа 2015 года из порта Джейхан на мировой рынок вывезено 279,46 млн. тонн азербайджанской нефти.

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