Экспорт американской нефти достиг рекордного значения

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Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Экспорт нефти из США за неделю 22-29 сентября достиг рекордного значения в 1,984 млн баррелей в день.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, по данным Администрации энергетической информации (EIA) Минэнерго США, ежесуточная добыча увеличилась на 33% или 493 тыс. баррелей по сравнению с предыдущей неделей.

"Мир испытывал потребность в легкой нефти, и американцы оказались тут как тут как раз в момент общего сезонного падения спроса. В ближайшие недели возможно типичное сезонное снижение цен", - отмечает Майкл Уиттнер из Societe Generale.

По мнению некоторых экспертов, другой причиной коррекции котировок черного золота является продолжающееся хеджирование производителями будущей добычи на привлекательных уровнях. "Нефтяники пользуются любой возможностью для продажи фьючерсов. Что касается их добычи, запланированной на 2018 год, то по историческим меркам она сильно недохеджирована", - говорит Брайан Кессенс из крупного хедж-фонда Tortoise Capital Advisors.

Отметим, что на неделе 22-29 сентября импорт нефти в США сократилась на 213 тыс. баррелей в день или 2,9%, до 7,2 млн баррелей в день. В итоге, чистый импорт нефти в США в недельном сравнении сократился на 11,9% или 706 тыс. баррелей в день, до 5,23 млн баррелей в день.