​Эксперты: В следующем году мировой спрос на нефтепродукты еще больше сократится

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Администрация энергетической информации (EIA) впервые в этом году снизила прогноз по росту спроса на нефтепродукты на 2016 год. Организация объяснила это изменение замедлением экономики стран азиатского региона. Таким образом, прогноз за прошлый месяц по ежедневному потреблению нефти в объеме 95,08 млн. баррелей сократился до 94,93 млн. баррелей.

Как сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет EIA, по мнению аналитика организации Тимоти Гессина, это сокращение отражает царящие на развивающихся рынках пессимистичные настроения.

Отметим, что, согласно опубликованному 8 сентября в Пекине статистическому отчету, импорт нефти Китаем снизился с рекордной отметки на 13% - до 6,29 млн. баррелей в день. Президент WTRG Economics Джеймс Уильямс считает, что динамика потребления нефтепродуктов зависит непосредственно от азиатского региона, потому что роста в Европе не наблюдается. Он отмечает, что Международное энергетическое агентство также скоро снизит прогноз по росту спроса на нефтепродукты на 2016 год.