Эксперты прогнозируют снижение цен на газ в Европе к 2025 году

Цены на газ в Европе после рекордного скачка почти до 2 200 долларов США за тысячу кубометров в конце декабря продолжили снижение и в начале января опустились почти втрое, но все равно удерживаются на высоком уровне.

Цены на газ в Европе после рекордного скачка почти до 2 200 долларов США за тысячу кубометров в конце декабря продолжили снижение и в начале января опустились почти втрое, но все равно удерживаются на высоком уровне.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", по мнению экспертов, в период до 2025 года стоимость газа может упасть ниже 500 и даже 200 долларов за тысячу кубометров.

Ощутимый рост цен на голубое топливо в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1 000 долларов. В декабре котировки выросли вдвое.

Беспрецедентный рост цен на газ эксперты связывали с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Стоимость газа коррекционно начала снижается после достижения исторического максимума. Помимо коррекции, снижение цен может быть связано с дополнительными поставками СПГ в Европу из США и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях. Ситуация на газовом рынке в Европе остается сложной: цены держатся на уровне выше 800 долларов, заполненность европейских газовых хранилищ — на минимальном за десять лет уровне, зима продолжается и пока никто не может сказать, хватит ли потребителям газа.