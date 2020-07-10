Эксперты прогнозируют рост цен на нефть выше $100

Цены на нефть в ближайшие годы поднимутся выше отметки 100 долларов США за баррель ввиду сокращения ее добычи и снижения инвестиций в отрасль.

Цены на нефть в ближайшие годы поднимутся выше отметки 100 долларов США за баррель ввиду сокращения ее добычи и снижения инвестиций в отрасль.

Как передает Report, такой прогноз ряда экспертов опубликовала американская газета The Wall Street Journal.

"Давление недофинансирования будет очень серьезным. Некоторым производителям будет реально сложно продолжать добычу", - приводит газета слова Тревора Вудса из базирующегося в штате Огайо хедж-фонда Northern Trace Capital. "Планка в 150 долларов США за баррель может быть легко достигнута к 2025 году", - прогнозирует он.

Другие эксперты считают, что временное закрытие предприятий и почти полный паралич воздушных перевозок в мире из-за пандемии уже заложил тенденцию всеобщего снижения расходов и низких расценок на углеводородное сырье. Аналитик Кристиан Малек из банка JPMorgan заявил, что добыча нефти снизится на 5 млн баррелей в сутки или около процента от уровня, предшествовавшего пандемии. По мнению этого эксперта, потребуется инвестировать в добычу дополнительно 625 млрд. долларов США к 2030 году, чтобы удовлетворить спрос. "Может ли стоимость нефти достичь 100 долларов США в предстоящие два года? Конечно", - считает Малек.

Ричард Фуллартон из лондонского инвестиционного фонда Matilda Capital ожидает роста цен на нефть выше 100 долларов США за баррель уже до конца 2020 года. "Нам никогда до конца не исчерпать запасы нефти. Вопрос лишь в том, использовать ли средства для того, чтобы добраться до нее", - отметил он.

Стоимость нефти сорта WTI в четверг снизилась на 1,36 долларов США (3,33%), достигнув отметки 39,54 долларов США за баррель.

Управление энергетической информации Минэнерго США на этой неделе прогнозировало, что переизбыток предложения нефти в мире в 2020 году составит 1,7 млн баррелей в сутки. Предложение будет на уровне 94,59 млн баррелей в сутки. Спрос в среднем по году составит 92,89 млн б/с, что на 8,1 млн б/с ниже уровня 2019 года.