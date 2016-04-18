​Эксперты предрекают распад ОПЕК

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Провалившиеся в Дохе переговоры могут привести к распаду ОПЕК. Как сообщает Report со ссылкой на lenta.ru, зампред компании IHS Дэниел Ергин, историк энергетической отрасли, прозванный "нефтяным гуру", отмечает, что картель уже ни на что не способен: "Он не выступает на рынке как единая сила, его участники разобщены и преследуют только собственные интересы".

Более того, в предыдущие годы ОПЕК не могла соблюдать даже собственные ограничения. До декабря 2015 года организацией была установлена производственная квота в 30 млн. баррелей в сутки - именно такой объем нефти могли добывать все члены ОПЕК. Квота постоянно нарушалась и сейчас добыча достигла 31-32 млн. баррелей в сутки.

Ситуация станет хуже, если добыча и дальше будет расти. По информации Международного энергетического агентства (IEA), российские компании в марте увеличили производство на 220 тыс. баррелей в день - до 10,91 млн. баррелей. В феврале, согласно данным Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, Россия нарастила добычу на 5,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Все остальные государства, входящие и не входящие в ОПЕК, также могут увеличить производство, чтобы не отстать в гонке за долей на рынке.

Эксперты Vygon Consulting в исследовании "Россия, США и ОПЕК: кто влияет на нефтяной рынок?» указывают, что даже решение о заморозке не привело бы к исчезновению дисбаланса на рынке. Для установления равновесия ОПЕК должна вернуться к квотированию, причем пойти на более кардинальные шаги, чем простая фиксация текущих уровней добычи. Для устранения избытка необходимо сократить производство на 500 тыс. баррелей в сутки при участии Ирана. В противном случае снижение добычи прочих членов картеля, прежде всего Саудовской Аравии, должно составить 800 тыс. баррелей в сутки.

На снижение предложения рассчитывать не стоит. А спрос вырастет только в том случае, если мировой ВВП будет увеличиваться опережающими темпами. При этом МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики до 3,2% в 2016 году, а один из крупнейших потребителей углеводородов на планете - Китай - закончил 2015 год с самым худшим за четверть века результатом - 6,9%. Надеяться на скачок спроса и последующую балансировку рынка пока рано. Недаром Банк России сохраняет веру в свой базовый сценарий, в который заложена среднегодовая стоимость нефти в 30 долларов за баррель.