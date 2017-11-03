Эксперты: Падение цен на нефть приведет к финансовому кризису в странах Ближнего Востока

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Если цены на нефть на мировом рынке вновь начнут падать, в богатых нефтью странах Ближнего Востока начнется финансовый кризис, который распространится по всему региону.

Аналитическая группа Report отмечает, что именно привязка к доллару валют стран Персидского залива создает значительные экономические трудности при снижении цен на нефть.

"Регулярно эти страны обсуждают, как изменить систему формирования валютных курсов. Хотя нынешний рост цен на нефть снизил угрозу девальвации, всегда существует опасность. Если в какой-либо из этих стран произойдет девальвация, цепная реакция во всех странах региона неизбежна", - говорят аналитики.

Отметим, что даже нынешняя цена на нефть не помогает сбалансировать бюджет некоторых стран. Согласно оценкам МВФ, для сбалансированного бюджета Саудовской Аравии нужны цены на нефть в 73,1 доллара за баррель, Бахрейну - 99 долларов за баррель.

По информации Bloomberg, власти Бахрейна обратились за финансовой помощью к Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейту. В Бахрейне впервые за последние три года доллар подорожал с 0,3770 до 0,3780 динара. За этот период валютные резервы страны сократились в 4 раза и составили 1,4 млрд долларов.

Напомним, что ежедневная добыча нефти в Бахрейне составляет 40 тыс. баррелей, в пересчете на душу населения страна занимает одно из первых мест в мире.