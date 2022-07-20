О нас

Эксперты: Меморандум Азербайджан-ЕС позволит Грузии покупать дополнительный газ по льготным ценам

Эксперты: Меморандум Азербайджан-ЕС позволит Грузии покупать дополнительный газ по льготным ценам ”После согласования Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) о стратегическом партнерстве в энергетической сфере Грузия получит дополнительный природный газ по льготным ценам".
Энергетика
20 июля 2022 г. 18:11
Эксперты: Меморандум Азербайджан-ЕС позволит Грузии покупать дополнительный газ по льготным ценам

”После согласования Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) о стратегическом партнерстве в энергетической сфере Грузия получит дополнительный природный газ по льготным ценам".

Как передает грузинское бюро Report, об этом изданию Business Media сообщил эксперт по энергетическим вопросам Арчил Мамателашвили.

По его словам, увеличение объемов газа для Европы означает увеличение объемов дешевого газа для Грузии: “Это также большой плюс для будущего евроинтеграции Грузии. В этом случае грузино-азербайджанское партнерство приобретает важное значение для Европы”.

Другой эксперт Мурман Маргвелашвили отметил, что если Азербайджан удвоит объемы газа, поставляемые в Европу, то Грузия получит еще больше дешевого газа в обмен на транзит: “Если будут увеличены поставки газа по Южно-Кавказскому газопроводу, то, по логике, увеличится и объем опционного газа. Опционный газ означает, что за транспортировку производится плата наличными или появляется возможность приобрести газ по относительно низкой цене. Если по газопроводу будет ежегодно транспортироваться 10 млрд кубометров газа, то полмиллиарда кубометров мы приобретем в качестве дешевого газа”.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ekspertlər: “Azərbaycan-Aİ memorandumu Gürcüstana güzəştli qiymətlə əlavə qaz almağa imkan verəcək”

Самое читаемое

Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
13 июля 2022 г. 20:01
В Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
ФотоВ Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
14 июля 2022 г. 09:52
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
15 июля 2022 г. 03:41
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
15 июля 2022 г. 11:44
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
16 июля 2022 г. 10:15
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
18 июля 2022 г. 10:14
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
19 июля 2022 г. 09:49
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
19 июля 2022 г. 12:47
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
19 июля 2022 г. 20:57
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
20 июля 2022 г. 09:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi