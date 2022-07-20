Эксперты: Меморандум Азербайджан-ЕС позволит Грузии покупать дополнительный газ по льготным ценам

”После согласования Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) о стратегическом партнерстве в энергетической сфере Грузия получит дополнительный природный газ по льготным ценам".

”После согласования Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) о стратегическом партнерстве в энергетической сфере Грузия получит дополнительный природный газ по льготным ценам".

Как передает грузинское бюро Report, об этом изданию Business Media сообщил эксперт по энергетическим вопросам Арчил Мамателашвили.

По его словам, увеличение объемов газа для Европы означает увеличение объемов дешевого газа для Грузии: “Это также большой плюс для будущего евроинтеграции Грузии. В этом случае грузино-азербайджанское партнерство приобретает важное значение для Европы”.

Другой эксперт Мурман Маргвелашвили отметил, что если Азербайджан удвоит объемы газа, поставляемые в Европу, то Грузия получит еще больше дешевого газа в обмен на транзит: “Если будут увеличены поставки газа по Южно-Кавказскому газопроводу, то, по логике, увеличится и объем опционного газа. Опционный газ означает, что за транспортировку производится плата наличными или появляется возможность приобрести газ по относительно низкой цене. Если по газопроводу будет ежегодно транспортироваться 10 млрд кубометров газа, то полмиллиарда кубометров мы приобретем в качестве дешевого газа”.