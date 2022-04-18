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Эксперты из Азербайджана участвуют в консультациях по Международной Энергетической Хартии

Эксперты из Азербайджана участвуют в консультациях по Международной Энергетической Хартии Эксперты Министерства энергетики Азербайджана и SOCAR в Брюссель примут участие в многосторонних консультациях по усовершенствованию договора Международной энергетической хартии.
Энергетика
18 апреля 2022 г. 14:37
Эксперты из Азербайджана участвуют в консультациях по Международной Энергетической Хартии

Эксперты Министерства энергетики Азербайджана и SOCAR в Брюссель примут участие в многосторонних консультациях по усовершенствованию договора Международной энергетической хартии.

Как сообщает Report, в Брюсселе 19-22 апреля пройдет 12-ый раунд таких консультаций. Они призваны модернизировать договор перед специальной Конференцией на высшем уровне по Международной энергетической хартии, которая пройдет в июне 2022 года.

«В апрельской очной встрече (прежние проходили ежемесячно в режиме видеоконференций) участвуют 50 делегаций, в том числе из Азербайджана. Тема апрельских консультаций — вопросы защиты инвестиций для углеводородных проектов, безопасность таких проектов, вопросы транзита (транзитных обязательств) углеводородов и доступ к соответствующей инфраструктуре», — сообщил Report участник азербайджанской делегации перед отлетом в Брюссель.

Ранее в этом году в ходе аналогичных консультаций рабочих групп по усовершенствованию договора Энергетической хартии обсуждались вопросы предоставления льгот при обмене энергоресурсами и отказа для них, уточнялись режимы «справедливого и равноправного обращения», «наибольшего благоприятствования», термин «экономическая деятельность в энергетическом секторе», вопросы тарифообразования.

Финальный раунд консультаций перед июньским саммитом по усовершенствованию договора Энергетической Хартии пройдет 17-20 мая.

Азербайджан сотрудничает с Международной энергетической хартией с 1994 года, а в 2019 году официально присоединился к ней, подписав «Гаагский документ II».

Данная интеграция важна для страны с целью унификации законодательных и процедурных норм для развития топливно-энергетического комплекса в соответствие с современными мировыми стандартами.

Е.Л.

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Версия на английском языке Experts from Azerbaijan attending consultations on International Energy Charter

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