Эксперты из Азербайджана и Пакистана проведут обсуждения в сфере "зеленой" энергетики

Азербайджан и Пакистан проведут обсуждения на уровне экспертов в области возобновляемой энергетики.

Азербайджан и Пакистан проведут обсуждения на уровне экспертов в области возобновляемой энергетики.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на встрече директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана Джавида Абдуллаева с исполнительным директором Центрального агентства по торговле энергоресурсами Пакистана Риханом Ахтаром.

В ходе встречи Дж.Абдуллаев рассказал о проводимых в Азербайджане реформах в области энергетики, сотрудничестве с международными энергетическими компаниями по проектам "зеленой" энергетики, в том числе о реализации "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии".