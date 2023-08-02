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Эксперты из Азербайджана и Пакистана проведут обсуждения в сфере "зеленой" энергетики

Эксперты из Азербайджана и Пакистана проведут обсуждения в сфере "зеленой" энергетики Азербайджан и Пакистан проведут обсуждения на уровне экспертов в области возобновляемой энергетики.
Энергетика
2 августа 2023 г. 14:54
Эксперты из Азербайджана и Пакистана проведут обсуждения в сфере зеленой энергетики

Азербайджан и Пакистан проведут обсуждения на уровне экспертов в области возобновляемой энергетики.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на встрече директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана Джавида Абдуллаева с исполнительным директором Центрального агентства по торговле энергоресурсами Пакистана Риханом Ахтаром.

В ходе встречи Дж.Абдуллаев рассказал о проводимых в Азербайджане реформах в области энергетики, сотрудничестве с международными энергетическими компаниями по проектам "зеленой" энергетики, в том числе о реализации "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии".

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Версия на английском языке Experts from Azerbaijan and Pakistan to hold discussions in green energy
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Pakistan mütəxəssisləri “yaşıl enerji” sahəsində müzakirələr aparacaq

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