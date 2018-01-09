Эксперты: 4 фактора могут разрушить сделку ОПЕК

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ ОПЕК и ее союзники, не входящие в ОПЕК, заключившие сделку о сокращении производства, рискуют столкнуться с большими проблемами в 2018 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, ситуация усугубится на фоне неопределенности спроса и предложения.

По мнению Гранта Смита из Bloomberg, есть 4 разных способа, благодаря которым могут сочетаться различные политические факторы и факторы спроса и предложения, что и приведет к скорейшему завершению сделки ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК.

Одним из них станет сокращение добычи нефти в Иране и Венесуэле. Протесты в Иране стали главным пунктом в геополитических рисках роста цен на нефть в начале этого года. Однако аналитики считают маловероятным немедленное прекращение поставок из Ирана. Но последствия протестов и реакция режима на них могут заставить президента США Дональда Трампа отказаться от утверждения ядерной сделки Ирана и продлить санкции для энергетической отрасли Тегерана, считает Хелима Крофт из RBC Capital Markets. Кроме того, в Венесуэле может резко упасть производство, что может спровоцировать сворачивание сделки ОПЕК.

Другим способом, который может привести к более раннему завершению сокращений, может стать недобросовестное исполнение условий соглашения членами ОПЕК. И Ирак, менее остальных производителей соблюдавший требования соглашения, можно привести в качестве наиболее яркого примера.

Третий возможный путь – перебалансировка рынка в середине 2018 года либо сворачивание сделки раньше срока ввиду слишком высоких цен на нефть и слишком удобных условиях для роста сланцевой нефтедобычи. ОПЕК и производители, не входящие в ОПЕК, соберутся в июне, для того чтобы провести обзор состояния нефтяного рынка и последствий сокращений. Goldman Sachs прогнозирует балансировку нефтяного рынка в конце II квартала 2018 года.

Четвертый способ - слишком быстрый рост сланцевой нефтедобычи США. ОПЕК и ее союзники знают о том, что производство в США будет расти, но если оно будет расти слишком сильно, картель и Россия могут прекратить выполнение договора и начать защищать свою долю на рынке. Однако этот шаг может значительно снизить цены на нефть, что не понравится ОПЕК.