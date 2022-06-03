Эксперт: Зангезурский коридор сыграет важную роль в экспорте энергоресурсов из Каспия в Европу

Азербайджан занимает лидирующую позицию среди пяти прикаспийских стран в выходе энергоресурсов Каспийского моря на мировой рынок.

Азербайджан занимает лидирующую позицию среди пяти прикаспийских стран в выходе энергоресурсов Каспийского моря на мировой рынок.

Об этом Report заявил эксперт-экономист Эльданиз Амиров.

Вместе с тем, по его мнению, необходимо решить вопрос о статусе Каспийского моря для транспортировки энергоресурсов.

"В разное время в этом направлении были предприняты шаги и достигнуты успехи. В Казахстане на встрече "каспийской пятерки" была принята конвенция, которую также называют конституцией Каспия. На этой встрече было достигнуто единодушное соглашение между пятью странами о разграничении акватория Каспия. Территориальные воды каждой страны устанавливаются по ширине, не превышающем 28 км, к ним прилегает рыболовная зона шириной 18 км. Но рыболовство и использование территориальных вод недостаточны для осуществления хозяйственной деятельности. Наиболее эффективная часть экономической деятельности находится на дне Каспия. Что касается раздела дна Каспия, то до сих пор ни у одной из стран пятерки нет четко согласованного юридического документа. Иранская сторона не может достичь соглашения с четырьмя другими странами. Ранее в таком положении находились Иран и Туркменистан. Затем между Туркменистаном и Азербайджаном были достигнуты определенные договоренности относительно дна Каспия. Между Азербайджаном и Туркменистаном подписан меморандум о взаимопонимании по совместной разработке месторождения "Достлуг"", - сказал он.

Эксперт также отметил, что проблема инфраструктуры для экспорта энергоресурсов давно решена: "Есть несколько направлений, самым крупным из которых является Южный газовый коридор, пролегающий до Италии. Углеводородные запасы Центральной Азии также могут получить выход в Европу по Транскаспийскому трубопроводу через Азербайджан. В целом, Азербайджан имеет важное значение для выхода Центральной Азии в Европу. В далекой перспективе Зангезурский коридор будет играть серьезную роль. Также потребуется прокладка новых трубопроводов. В это время свою роль в этом сыграет и Зангезурский коридор. Потому что, хотя Южный газовый коридор обладает достаточным потенциалом, он недостаточен для доставки углеводородных ресурсов Центральной Азии в Европу".