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Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы

Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы Южный газовый коридор предоставляет странам ЕС альтернативный источник природного газа, снижая их зависимость от единственного поставщика.
Энергетика
13 июля 2023 г. 12:00
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы

Южный газовый коридор укрепляет интеграцию энергетических рынков ЕС, подключая новые поставки газа из Азербайджана к новым европейским потребителям.

Об этом Report заявил консультант по внешней политике и энергетике из Вашингтона Умуд Шокри.

При этом обеспечивается прозрачность рынка и стабильность цен, благодаря конкуренции.

"Южный газовый коридор укрепляет интеграцию энергетических рынков ЕС, подключая новые поставки газа из Азербайджана к европейским потребителям. Это способствует конкуренции, прозрачности рынка и стабильности цен, принося пользу как производителям, так и потребителям", - сказал эксперт.

По словам Шокри, Южный газовый коридор предоставляет странам ЕС альтернативный источник природного газа, снижая их зависимость от единственного поставщика и монополизации рынка.

"Такая диверсификация, которую дает ЮГК, повышает энергетическую безопасность Европы и снижает уязвимость к потенциальным перебоям в поставках", - сказал У.Шокри.

Природный газ с азербайджанского месторождения "Шахдениз", транспортируемый посредством Южного газового коридора в Европу, создает на континенте устойчивый энергетический баланс, отметил эксперт.

"Несмотря на то, что природный газ является ископаемым топливом, он считается относительно чистым источником энергии по сравнению с другими. Данный факт делает его переходным топливом в то время, когда ЕС стремится к переходу к более устойчивому и низкоуглеродистому энергетическому балансу" - сказал У.Шокри.

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