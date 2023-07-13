Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы

Южный газовый коридор укрепляет интеграцию энергетических рынков ЕС, подключая новые поставки газа из Азербайджана к новым европейским потребителям.
Об этом Report заявил консультант по внешней политике и энергетике из Вашингтона Умуд Шокри.
При этом обеспечивается прозрачность рынка и стабильность цен, благодаря конкуренции.
"Южный газовый коридор укрепляет интеграцию энергетических рынков ЕС, подключая новые поставки газа из Азербайджана к европейским потребителям. Это способствует конкуренции, прозрачности рынка и стабильности цен, принося пользу как производителям, так и потребителям", - сказал эксперт.
По словам Шокри, Южный газовый коридор предоставляет странам ЕС альтернативный источник природного газа, снижая их зависимость от единственного поставщика и монополизации рынка.
"Такая диверсификация, которую дает ЮГК, повышает энергетическую безопасность Европы и снижает уязвимость к потенциальным перебоям в поставках", - сказал У.Шокри.
Природный газ с азербайджанского месторождения "Шахдениз", транспортируемый посредством Южного газового коридора в Европу, создает на континенте устойчивый энергетический баланс, отметил эксперт.
"Несмотря на то, что природный газ является ископаемым топливом, он считается относительно чистым источником энергии по сравнению с другими. Данный факт делает его переходным топливом в то время, когда ЕС стремится к переходу к более устойчивому и низкоуглеродистому энергетическому балансу" - сказал У.Шокри.