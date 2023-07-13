Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы

Южный газовый коридор предоставляет странам ЕС альтернативный источник природного газа, снижая их зависимость от единственного поставщика.

Южный газовый коридор укрепляет интеграцию энергетических рынков ЕС, подключая новые поставки газа из Азербайджана к новым европейским потребителям.

Об этом Report заявил консультант по внешней политике и энергетике из Вашингтона Умуд Шокри.

При этом обеспечивается прозрачность рынка и стабильность цен, благодаря конкуренции.

"Южный газовый коридор укрепляет интеграцию энергетических рынков ЕС, подключая новые поставки газа из Азербайджана к европейским потребителям. Это способствует конкуренции, прозрачности рынка и стабильности цен, принося пользу как производителям, так и потребителям", - сказал эксперт.

По словам Шокри, Южный газовый коридор предоставляет странам ЕС альтернативный источник природного газа, снижая их зависимость от единственного поставщика и монополизации рынка.

"Такая диверсификация, которую дает ЮГК, повышает энергетическую безопасность Европы и снижает уязвимость к потенциальным перебоям в поставках", - сказал У.Шокри.

Природный газ с азербайджанского месторождения "Шахдениз", транспортируемый посредством Южного газового коридора в Европу, создает на континенте устойчивый энергетический баланс, отметил эксперт.

"Несмотря на то, что природный газ является ископаемым топливом, он считается относительно чистым источником энергии по сравнению с другими. Данный факт делает его переходным топливом в то время, когда ЕС стремится к переходу к более устойчивому и низкоуглеродистому энергетическому балансу" - сказал У.Шокри.