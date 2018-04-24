Эксперт: Южный газовый коридор находится в выгодном положении

Баку, 24 апреля. REPORT.AZ/ "Несмотря на трудности на мировом энергетическом рынке, финансирование Южного газового коридора не является проблемой для Азербайджана и участвующих в проекте компаний".

Как сообщает Report, об этом старший научный сотрудник Центра стратегических исследований при президенте Азербайджана Гюльмира Рзаева заявила на III Международном форуме SOCAR "Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка, нефтехимия" в Баку.

"Южный газовый коридор внесет вклад в энергетическую безопасность Европы и обеспечит дополнительные объемы поставок из нового источника. Он станет поворотным пунктом для как минимум трех европейских стран с точки зрения диверсификации источников. Несмотря на рыночные колебания, проект Южного газового коридора находится в выгодном положении", - сказала она.

Г.Рзаева также отметила, что за счет освоения новых месторождений добыча газа в Азербайджане достигнет 50 млрд кубометров в 2028 году.