Эксперт: Южный газовый коридор - большой вклад в энергетический суверенитет Европы

VII заседание министров в рамках Консультативного совета ЮГК, прошедшего в онлайн формате, несмотря на пандемию, свидетельствует о его значимости

VII заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК), прошедшего в онлайн формате, несмотря на пандемию, свидетельствует о его значимости.

Об этом Report заявил экономист-эксперт Амаль Гасанли, комментируя VII заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

По его словам, за прошедший период совету удалось вывести взаимное сотрудничество стран-участниц проекта на качественно новый уровень: “Как мы знаем, в рамках борьбы с глобальной пандемией коронавируса по всему миру были введены различные ограничительные меры. Тем не менее, отставание от графика реализации проекта оказалось на уровне, который нельзя считать критическим. Это, прежде всего, результат деятельности всех участников в единой команде. Такая координация может служить примером успешной модели сотрудничества, которая может быть принята в глобальном масштабе”.

Он отметил, что роль Южного газового коридора в обеспечении энергетической безопасности Европы очень велика: "Старый континент" систематически проводит работу по диверсификации каналов энергопотребления. Поставки азербайджанского газа европейскому потребителю также могут рассматриваться как составная часть этой стратегии. Поэтому значение этого проекта для Европы, я бы даже сказал, в глобальной плоскости неоспоримо. А значение, придаваемое нашей стране, связано не только с запасами углеводородов. Таким образом, газ в Европу может поставляться из других мест. Это связано, в первую очередь, со статусом надежного партнера Азербайджана и является показателем придаваемой ему значимости”.

А.Гасанли отметил, что обещанные Азербайджану экономико-политические дивиденды от реализации проекта внесут важный вклад в укрепление нашей страны в статусе регионального лидера.

"Азербайджан, одержавший победу в Отечественной войне, восстановил свою территориальную целостность. Но враг не оставил камня на камне на оккупированных в течение почти 30 лет территориях. В ближайшие годы восстановление освобожденных земель станет главным приоритетом. В этом смысле реализация Южного газового коридора обещает нашей стране широкие финансовые возможности для осуществления там строительных работ. С другой стороны, появится возможность реализации новых проектов в социальной сфере, являющихся одним из основных направлений государственной политики. Эти средства также обеспечат устойчивость доходов бюджета. Устойчивая экономика сформирует надежную подушку безопасности для развития", - подчеркнул эксперт.

11 февраля, в Баку состоялось VII заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в формате видеоконференции. В мероприятии приняли участие еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, комиссар по политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархели, а также высокопоставленные представители США, Албании, Великобритании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Хорватии, Италии, Венгрии, Черногории, Румынии, Сербии, Северной Македонии, Турции, Туркменистана и Греции. По итогам VII заседания министров в рамках Консультативного совета ЮГК принято совместное заявление сопредседателей.

Первое заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора состоялось 12 февраля 2015 года.