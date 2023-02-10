О нас

Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС

Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС ЮГК играет важную роль и способствует обеспечению энергетической безопасности и диверсификации энергоресурсов Румынии и Европы, поскольку уже поставляет миллиарды кубометров газа в год.
Энергетика
10 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС

ЮГК играет важную роль и способствует обеспечению энергетической безопасности Румынии и всей Европы, поскольку уже поставляет миллиарды кубометров газа в год в ЕС, в будущем эта роль станет весомее.

Об этом Report заявил румынский эксперт, аналитик, директор Smartlink Communications Раду Магдин.

"Страны Юго-Восточной Европы (Греция, Словения, Болгария, Молдова, Македония, Босния и Герцеговина и др.) особенно уязвимы в отношении поставок российского газа, учитывая их высокую зависимость от России. Румыния гораздо меньше зависит от этих поставок и обладает гораздо большей гибкостью в вопросе обеспечения потребностей в энергоресурсах. Хотя Румыния стремится и дальше поддерживать более уязвимых региональных партнеров, включая Молдову, важно развивать сеть партнерских отношений, которые работают в этой области",- сказал он.

По его мнению, дальнейшее расширение ЮГК за счет Транскаспийского газопровода могло бы усилить поставки газа в Европу через эту линию.

"Таким образом, к 2030 году Азербайджан может удовлетворить потребности Европы в газе с нынешних 2% до примерно 10-15%", - отметил он.

Эксперт сказал, что состоявшиеся 3 февраля в Баку 9-е министерское заседание Консультативного совета Южного газового коридора и 1-е заседание Консультативного совета по зеленой энергетике подтвердили стратегическую важность энергетического партнерства между Азербайджаном и ЕС.

"Партнерство ЕС и Азербайджана служит общим целям, таким как долгосрочная энергетическая безопасность, устойчивость, диверсификация поставок и расширение сотрудничества в период энергетического перехода, что продвигается и поддерживается и Румынией",- сказал Р. Магдин.

По его мнению, встреча создала долгожданные возможности для стран-партнеров, финансовых учреждений и компаний по расширению сотрудничества в области диверсификации энергетики и зеленой повестки дня. "Поскольку Румыния продолжает расширять свою региональную роль в этой сфере, участие президента Румынии во встрече придало дополнительный политический вес и указало на стратегический характер данной цели страны",- заключил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Expert: SGC to increase its share in covering needs of EU countries

Самое важное

Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
ФотоФоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
10 февраля 2023 г. 12:47
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
9 февраля 2023 г. 11:22
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
8 февраля 2023 г. 16:21
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:48
Репортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
ФотоРепортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
8 февраля 2023 г. 14:41
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
8 февраля 2023 г. 13:49
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
7 февраля 2023 г. 20:15
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
7 февраля 2023 г. 17:22
Житель Баку: Часть своей пенсии я отправлю в братскую страну - ОПРОС В СТОЛИЦЕ
Житель Баку: Часть своей пенсии я отправлю в братскую страну - ОПРОС В СТОЛИЦЕ
7 февраля 2023 г. 15:39
Президент: В ближайшее время в Азербайджане состоится очередной саммит в рамках Контактной группы ДН
Президент: В ближайшее время в Азербайджане состоится очередной саммит в рамках Контактной группы ДН
7 февраля 2023 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi