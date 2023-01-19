Эксперт: ЮГК снижает зависимость Юго-Восточной Европы от энергоносителей из России

Южный газовый коридор снижает зависимость стран Юго-Восточной Европы от поставок энергоносителей из России.

Южный газовый коридор снижает зависимость стран Юго-Восточной Европы от поставок энергоносителей из России.

Об этом Report заявил бывший советник президента Сербии, директор по политическим исследованиям, анализу и публикациям Института развития и дипломатии Университета АDА Дамьян Крневич.

"Южный газовый коридор был запланирован много лет назад и начал функционировать в полном объеме в конце 2020 года", - напомнил эксперт.

По его словам, с начала войны в Украине диверсификация поставок энергоресурсов превратилась в стратегический императив для Европейского Союза.

"А это означает, что роль ЮГК возросла еще больше. Вот почему его пропускная способность будет, как минимум, удвоена", - сказал он, добавив, что Азербайджан получит выгоду от такого решения Брюсселя.

По мнению Крневича, выгоды от проекта ЮГК носят как геоэкономический, так и геополитический характер: когда положение страны, как неотъемлемой части стратегии энергетической диверсификации блока повышается, это отражается на многих других аспектах двусторонних отношений между ЕС и Азербайджаном. Например, таких, как Средний коридор, процесс мирного урегулирования и нормализации отношений с Арменией и так далее.

Эксперт подчеркнул, что до этого Брюссель никогда не был активно вовлечен в дела Южного Кавказа и столь беспристрастен в своем подходе к этому региону.

"В нынешнюю эпоху первое сочетается со вторым. И это стратегически выгодно для Азербайджана до тех пор, пока Азербайджан может гарантировать продолжение подобной ситуации", - добавил Крневич.

"Но я думаю, что вероятность каких-то серьезных изменений довольна мала, потому что президент Алиев снова и снова демонстрирует, что он знает, что делает", - заключил Дамьян Крневич.