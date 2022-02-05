Эксперт: ЮГК останется серьезным фактором для притока валюты в нашу страну

Традиционные источники энергии в ближайшие 30-40 лет останутся основными источниками для ведущих экономических центров - Европы и США.

Традиционные источники энергии в ближайшие 30-40 лет останутся основными источниками для ведущих экономических центров - Европы и США.

Об этом Report сообщил экономист-эксперт Эльданиз Амиров, комментируя прошедшее в Баку 8-е заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК).

"Когда мы подходим к вопросу в этом контексте, мы видим, насколько важен ЮГК. Этот коридор имеет чрезвычайно большое значение как в обеспечении энергетической безопасности Европы, так и в повышении авторитета Азербайджана в Европе, вливании в нашу страну сотен млрд долларов.

Маршрут, по которому проходит ЮГК, охватывает 6 стран - Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Албанию и Италию, включая Адриатическое море, и его значение очевидно. Думаю, что, говоря о коридоре, нельзя не затронуть его компоненты. ЮГК – это соединение четырех проектов", - отметил он.

Э.Амиров напомнил, что коридор начинается с месторождения "Шахдениз" и далее продолжается Южно-Кавказским трубопроводом, Трансанатолийским газопроводом (TANAP), Трансадриатическим трубопроводом: “Протяженность TAP в Италии составляет 8 км. Пропускная способность трубопроводов достаточно большая - 10 млрд кубометров, и есть возможности для увеличения до 20 млрд кубометров. TANAP, который начинается от границы Турции с Грузией и продолжается до турецко-греческой границы, в настоящее время имеет пропускную способность 16 млрд кубометров, есть возможности увеличить ее до 30 млрд кубометров. То есть коридор при нынешнем состоянии имеет стратегическое значение и возможности расширения. Это делает еще более необходимым проведение определенных переговоров с компаниями и государствами, связанных с использованием коридора в перспективе, а также проведение заседаний Консультативного совета”.

Эксперт отметил, что на месторождении "Шахдениз" имеются запасы в 1,2 трлн кубометров газа и 240 млн тонн конденсата: "Этот фактор свидетельствует, насколько важно создать инфраструктуру для транспортировки и доставки этих запасов в Европу. Если добавить сюда наличие запасов газа в объеме 400 млрд кубометров на месторождении ”Бабек“, 200 млрд кубометров на месторождении ”Умид“ и в перспективе еще больший потенциал в нижних слоях месторождения ”Шахдениз", еще долгое время этот коридор будет играть свою роль в безопасности Европы, в то же время валютный поток в нашу страну останется серьезным фактором".

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая вчера во дворце "Гюлистан" на VIII министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора, заявил, что координация на национальном уровне помогла реализовать гигантский проект - Южный газовый коридор, являющийся одним из крупнейших проектов XXI века: "Его стоимость составляет 33 миллиарда долларов США. В то же время, конечно же, мы бы не могли добиться успеха без активного участия энергетических компаний, строительных компаний, инвесторов. Сегодня они находятся здесь. Конечно, их вклад, а также вклад международных финансовых институтов был очень ценным. Проект Южного газового коридора также является одним из немногочисленных проектов в современной истории, в реализацию которого внесли вклад все ведущие международные финансовые институты - Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Таким образом, ведущие международные финансовые институты выделили кредит и финансовые средства на реализацию данного проекта. Сегодня мы действительно можем радоваться высокоэффективному завершению этого сложного во всех отношениях проекта".