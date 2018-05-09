Эксперт: Выход США из сделки с Ираном может вызвать подорожание нефти на 5-10 долларов

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ "Выход США из соглашения по ядерной программе Ирана может вызвать рост цен на нефть на $5-10 за баррель, однако в среднесрочной перспективе следует ожидать обратной коррекции".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев.

"Если США действительно выйдут из ядерного соглашения с Ираном, это вызовет повышение цен на нефть на $5-10 США за баррель. Что в этом году будет положительным фактором для стран - экспортеров нефти", - сказал он.

По мнению экономиста, цены на нефть не смогут долго оставаться на этом уровне. Он отмечает, что этот тренд сдерживают американские производители сланцевой нефти.

"В следующие два года мы в какой-то момент увидим их [цен] снижение", - сказал Гуриев.