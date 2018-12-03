Эксперт: Выход Катара из ОПЕК слабо повлияет на мировой рынок нефти

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ "Выход Катара из Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК) весьма вяло реагирует на рынок, понимая относительно небольшое влияние этого игрока на мировой рынок нефти".

Об этом в интервью Report сообщил научный сотрудник Института энергетики России, ведущий эксперт Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ (Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики") Дмитрий Грушевенко, комментируя заявление госминистра по делам энергетики Катара Саада бен Шрида аль-Кааби о выходе из ОПЕК.

Как отметил эксперт, цены на данный момент находятся в фундаментально равновесном положении и для того, чтобы сдвинуть их из этой зоны нужны реакции куда как более крупных игроков.

"ОПЕК, а так же сделка ОПЕК+ - это нефтяная история, а Катар все-таки сосредотачивается на производстве газа (в первую очередь СПГ), а не нефти. "Черное золото" для них не столь важный экспортный товар. При этом в последние годы за счет развития спотовой торговли газом, рынки нефти и газа постепенно "разрываются", даже цены на два эти ключевых энергоносителя уже не так сильно связаны между собой", - сказал Дмитрий Грушевенко.

Научный сотрудник Института энергетики России, ведущий эксперт Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Дмитрий Грушевенко Катар все-таки сосредотачивается на производстве газа, а не нефти. "Черное золото" для них не столь важный экспортный товар.

Отвечая на вопрос о возможных причинах выхода Катара из Организации стран экспортеров нефти, Д. Грушевенко отметил, что возможные причины кроются внутри политической элиты страны, которая планирует наращивать производство СПГ, и существует некоторая обеспокоенность тем, что их участие в картельных сговорах может ухудшить их инвестиционную привлекательность для тех же американских инвесторов.

"Американские инвесторы нужны Катару для реализации крупных, высокотехнологичных и капиталоемких СПГ проектов, поэтому страна, грубо говоря, "жертвует" призрачной для себя возможностью влиять на нефтяной рынок в пользу более прибыльного газового бизнеса", - подчеркнул эксперт.