Эксперт: возможности строительства TCP значительно улучшились

Туркменистан прилагает усилия для возрождения газопровода ТАПИ (Туркменистан- Афганистан-Пакистан-Индия), в то время как возможности строительства TCP (транскаспийского трубопровода) значительно улучшились.

Туркменистан прилагает усилия для возрождения газопровода ТАПИ ( газопровод Туркменистан- Афганистан-Пакистан-Индия), в то время как возможности строительства TCP (Транскаспийский трубопровод) значительно улучшились.

Как передает Report об этом сказал энергетический эксперт Брюс Паньер.

По мнению эксперта, в то время как ТАПИ, похоже, не ближе к реализации, чем это было 25 лет назад, TCP или его некая модификация, причем с гарантированным рынком платежеспособных клиентов, может быть реализован в ближайшем будущем.

TCP нацелен на транспортировку около 30 млрд. кубометров из Туркменистана по дну Каспийского моря и посредством трубопроводной сети Азербайджана в конечном итоге в Европу.

Проект поддерживается многими сторонами, в том числе и Европейским Союзом, который надеется, что проект будет реализован как часть Южного газового коридора (ЮГК).

С учетом рекордных цен на газ в Европе и опасений, что ЕС становится слишком зависимым от России по мере завершения строительства «Северного потока-2», увеличение снабжения от другого поставщика должно рассматриваться ЕС и Туркменистаном как хорошая возможность, считает Паньер.

Трансанатолийский газопровод (TANAP), турецкая часть ЮКГ, предусматривает увеличение пропускной способности трубопровода примерно до 60 млрд куб. М в год. Как раз туркменский газ может дать дополнительные источники для такого расширения.

Трубопроводная сеть ЮГК была завершена в конце 2020 года, и газ с азербайджанского каспийского месторождения "Шахдениз- 2" уже поставляется через TANAP и Трансадриатический трубопровод (TAP) в Грецию, Албанию и в Италию.

Для доставки газа в ЮКГ необходимо только построить подводный газопровод длиной около 300 километров с ориентировочной стоимостью от 5 до 8 миллиардов долларов.

Американская компания Trans Caspian Resources недавно предложила вариант, по которому будут транспортироваться меньшие объемы газа, но его можно построиться за два года.

Бывший посол США в Туркменистане Алан Мастард недавно на международной конференции «Нефть и газ Туркменистана» предложил каспийский интерконнектор. По нему можно прокачивать около 10-12 миллиардов кубометров газа в год и с использованием существующей инфраструктуры стоимостью только 500-800 миллионов долларов.

Но Туркменистану необходимо принять решение и двигаться быстрее, если страна намерена использоваться возможности, которые открывает для нее наличие больших запасов природного газа, заключает автор.