Эксперт: Вопрос о строительстве IAP остается неопределенным

Неопределенным остается вопрос со строительством Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в несколько стран Юго-Восточной Европы.

Неопределенным остается вопрос со строительством Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в несколько стран Юго-Восточной Европы.

Об этом Report сообщил эксперт, представляющий нефтегазовый сектор.

"В феврале 2017 года по инициативе Государственной нефтяной компании Азербайджана другие участники этого проекта подписали письмо о создании проектной компании. Уже 4 года, как они пытаются создать эту проектную компанию, пока не создали ее", - сказал эксперт.

По его словам, естественно, без проектной компании говорить о сроках выполнения проекта и завершения строительства не стоит: "Полный технический дизайн трубопровода тоже не готов. Он завершен на хорватском участке, на других участках - нет".

Он отметил, что в этом проекте необходимо решить вопросы финансирования, кто будет покупателем газа: "Кроме того, здесь необходимо определить рынок и источники природного газа. Естественно, Еврокомиссия очень жестко отреагировала на эти задержки и исключила IAP из числа приоритетных европейских проектов. Азербайджанская сторона сделала все возможное. В 2015-16 годах мы смогли их за стол посадить, мы помогали, разрабатывали концепцию, рекомендовали создать координирующий орган, что и было сделано. В нем были наблюдатели. Затем им рекомендовали создать проектную компанию, которая будет непосредственно решать текущие вопросы".

Эксперт отметил, что проблемы могут возникнуть и с финансированием трубопровода IAP: "Во-первых, IAP уже не входит в список приоритетных проектов Европы. Во-вторых, европейские структуры в целом не гарантируют проекты, связанные с природными ископаемыми, включая природный газ. Потому что эти страны все больше отдают предпочтение сжиженному природному газу (LNG). Особенно после строительства очень успешного LNG-терминала на полуострове Крк в Хорватии. Поэтому здесь есть целый спектр факторов, которые следует учитывать".

Эксперт полагает, что перед финансированием этого проекта необходимо урегулировать организационные вопросы.

Отметим, что IAP предназначен для подключения к Транс-Адриатическому трубопроводу (TAP), который строится для транспортировки азербайджанского газа в Европу. IAP будет простираться на 249 км в Хорватии, 95 км в Черногории, 167 км в Албании и 22 км в Боснии и Герцеговине. Годовая пропускная способность трубопровода составляет 5 млрд он должен быть в кубических метрах. Таким образом, трубопровод, длина которого составит 530 км, пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии. По предварительным данным, проект оценивается в 610 млн евро.

В августе 2016 года между SOCAR, Хорватией, Албанией, Боснией и Герцеговиной и Черногорией был подписан Меморандум о взаимопонимании по строительству IAP.

Отметим, что IAP предназначен для подключения к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), призванному обеспечить поставки азербайджанского газа в Европу. IAP будет пролегать по территории Хорватии (249 км), Черногории (95 км) и Албании (167 км), а его ежегодная пропускная способность составит 5 млрд кубометров газа. Проект предварительно оценивается в 610 млн евро.

В августе 2016 года между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), Хорватией, Албанией, Боснией и Герцеговиной и Черногорией был подписан Меморандум о взаимопонимании по строительству IAP.