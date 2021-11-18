Эксперт: Водородные инициативы Азербайджана соответствуют требованиям Европы

Шаги, предпринятые в последние годы в мире в связи с переходом на чистую энергию, приводят к различным новшествам в этой области. Если примерно 15 лет назад всего лишь предпринимались действия по закреплению альтернативной и возобновляемой энергии на обще

Шаги, предпринятые в последние годы в мире в связи с переходом на чистую энергию, приводят к различным новшествам в этой области. Если примерно 15 лет назад всего лишь предпринимались действия по закреплению альтернативной и возобновляемой энергии на общем энергетическом рынке, то сегодня она уже занимает определенную долю рынка. Первоначальные успешные исследования в области водородной энергетики еще больше диверсифицировали источники чистой энергии. Ряд стран мира уже успешно используют машины и механизмы, работающие на этом виде энергии.

Азербайджан, имеющий древнейший опыт переработки энергии, сегодня тоже старается не оставаться в стороне от этих процессов. Турецкие бизнесмены, посетившие страну на прошлой неделе, отметили большой потенциал Азербайджана для производства и экспорта водорода. Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, выступая на 23-й встрече министров энергетики Форума стран-экспортеров газа (GECF), также выразил поддержку деятельности в области водородной энергетики.

Начальник отдела внешних связей консорциума TAP Вугар Вейсалов отметил, что экспорт водорода возможен по Трансадриатическому трубопроводу (TAP): "Водород является важным элементом для достижения углеродно-нейтрального будущего, и Трансадриатический газопровод активно отслеживает процесс. Мы находимся на стадии оценки того, как технически адаптировать TAP к транспортировке смеси природного газа и водорода. Особенно в случае расширения пропускной способности трубопровода до 20 миллиардов кубометров, важно учитывать будущие потенциальные потребности и требования для проектирования любого нового оборудования”.

Эксперт по энергетическим вопросам Ильхам Шабан заявил Report, что шаги, предпринятые правительством Азербайджана, служат тому, чтобы не оставаться в стороне от инноваций: “Главное, что отличает Азербайджан от ряда соседних стран, это то, что он не хочет отставать и желает внести свой вклад во все энергетические инициативы. В то же время за любыми шагами нашего правительства стоят коммерческие интересы. То есть можно с полной уверенностью сказать, что мы никогда не гонялись за проектами, имеющими политическую подоплеку.

У Европейского союза есть специальная программа по водородной энергетике. Только на ее изучение в ближайшие годы будет потрачено 50-60 млрд евро. Сюда входит создание и управление инфраструктурой, способы превращения газа в водород и прочие направления. Иначе на что использовать полученную водородную энергию, если нет автомобилей и оборудования, работающего на ней?! Эта система должна быть создана, чтобы уже после 2035 года более 100 млрд евро было потрачено именно на строительство инфраструктуры”.

Эксперт по вопросам транспорта Эльданиз Джафаров считает, что Азербайджан должен перенять опыт стран мира в этой сфере: “Сегодня водородная энергия уже используется в мировом транспортном секторе. Многие ведущие автопроизводители мира уже выпустили автомобили, работающие на водороде. Это производители из Японии, Европы и США. Даже на китайском рынке продаются автомобили отечественного производства, о которых в народе говорят, что они работают "на воде". На самом деле они работают на водородном топливе.

В настоящее время на мировом рынке транспортные средства, использующие этот тип топлива, в основном японского производства, и ареал их продаж на европейском рынке все больше расширяется. Стремительное развитие в этом направлении говорит о том, что в будущем на водороде будут работать не только легковые автомобили, но даже автобусы, корабли и самолеты".

Э.Джафаров считает, что Азербайджан как нефтегазовая страна может осуществлять и производство водорода: "Я думаю, что производство водорода может быть рентабельным, и мы должны смотреть в будущее. А это может привести к еще большей диверсификации и, как следствие, развитию нашей экономики. Наша страна может использовать передовой зарубежный опыт для освоения и совершенствования технологий производства водорода".