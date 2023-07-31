Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам

Укрепление сотрудничества в сфере энергетики между Азербайджаном и Узбекистаном будет выгодно для обеих сторон.

Укрепление сотрудничества в сфере энергетики между Азербайджаном и Узбекистаном будет выгодно для обеих стран.

Об этом Report заявил узбекский эксперт и экономист Улугбек Камалетдинов.

По его словам, вопросы адекватного обеспечения отраслей энергоресурсами являются приоритетной задачей правительств.

"Сейчас у правительства есть два пути для смягчения ситуации: первое – расширение инвестиций в выработку электроэнергии внутри страны, второе – диверсификация импортных поставок энергоресурсов, особенно нефти, жидких топочных материалов и электроэнергии", - сказал он.

По мнению исследователя, для Азербайджана же Узбекистан есть и останется самым крупным и ключевым рынком в Центральной Азии, а также может стать крупным потребителем его энергетического экспорта.

"Кроме того, наша страна обладает удобнейшими транзитными возможностями для экспортных поставок азербайджанских товаров и сырья в Афганистан, и далее, в страны Южной Азии. В свете восстановления освобожденных территорий Карабаха и запуска здесь крупных международных энергетических проектов, Узбекистан также может сыграть ключевую роль в расширении и диверсификации экспорта азербайджанских энергоресурсов в восточном направлении", - добавил он.

Эксперт также затронул вопрос создания азербайджано-узбекской инвестиционной компании: "Уверен, что данная компания станет важным этапом для реализации совместных проектов в сфере энергетики".

По словам Камалетдинова, совместная компания будет востребована при реализации "зеленых" проектов, особенно, направленных на развитие солнечной и ветровой энергии, глубокой переработки отходов нефтяного и газового производства как в Азербайджане, так и в Узбекистане.

"Думаю, что данная компания может стать эффективной и в реализации инвестиционных проектов в текстильной и обувной промышленности, строительстве и транспорте. Здесь, в первую очередь, речь должна идти о трансфере технологий, науки, знаний и навыков, то есть, об основном компоненте любой инвестиционной экосистемы, развитии человеческого капитала в обеих странах", - заключил он.