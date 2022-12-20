Эксперт: Украина остается надежным партнером Азербайджана

Россия продолжает наносить удары по энергетическим объектам Украины с применением ракет и беспилотников. В результате этих авиаударов миллионы украинцев в условиях суровой зимы столкнулись с перебоями с электричеством, водой, а также невозможностью обеспе

Россия продолжает наносить удары по энергетическим объектам Украины с применением ракет и беспилотников. В результате этих авиаударов миллионы украинцев в условиях суровой зимы столкнулись с перебоями с электричеством, водой, а также невозможностью обеспечения других жизненно важных потребностей.

О нынешнем состоянии энергетического сектора Украины и о перспективах энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в интервью Report рассказала эксперт по международным вопросам Вера Константинова.

- Насколько действия России отразились на работе украинского энергетического сектора? Можем ли мы говорить о чрезвычайной ситуации в энергетике Украины?

- Следует особо подчеркнуть, что любые удары по гражданской инфраструктуре – это военное преступление. И это еще раз подтверждает тезис, что Россия не может победить Вооруженные Силы Украины, действуя террористическими методами против гражданского населения. Мы должны понимать, что в структуре энергетического микса Украины существенную часть занимает электроэнергетика, которая обеспечивается за счет атомной генерации на украинских АЭС, а также ТЭС, ТЭЦ, ВИЭ, - то, что называется маневренная генерация, которая важна для сбалансирования и управляемости системы в условиях пиковых нагрузок потребления. Оккупационные войска РФ систематически обстреливают объекты критической энергетической инфраструктуры в надежде, что украинцы пойдут на переговоры. Действительно, сейчас в Украине были вынуждены ввести графики плановых отключений электроэнергии, которые наверно последний раз в таких масштабах применялись еще в 1990-х годах. По разным оценкам, которые озвучивают украинские власти – электроэнергетический сегмент существенно пострадал, назывались цифры от 40 до более 50 % генерирующих мощностей было либо полностью разрушено, либо повреждено. В плане высоковольтных линий мы лишились около 55-70% ключевых элементов оборудования, это касается транспортировки электроэнергии. В газовом секторе ситуация стабильнее, отопительные сезон начался по всей территории Украины, где это было технологически возможно.

Украинский энергетический сегмент показал относительно неплохой уровень резистентности, когда в один момент были отключены все атомные энергоблоки (сработали автоматизированные системы защиты на АЭС), но украинским энергетикам удалось не только не потерять управляемость электроэнергетической системой, но и в течение суток восстановить ее целостность. Полагаю, после окончания войны данный опыт будет изучаться другими странами как практический кейс.

- Насколько уязвим оказался гражданский сектор перед российскими обстрелами? Разработала ли украинская власть меры по поддержке населения в условиях чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе?

- Гражданский сектор всегда уязвим, если сосед решил нарушить все нормы международного права и оккупировать независимую страну. Самое важное, как мне кажется, это в условиях войны украинская власть оперативно информирует о потенциальных угрозах и предоставляет рекомендации касательно подготовки к различному развитию событий. Например, касательно тактики ударов по критической инфраструктуре украинские эксперты начали говорить еще летом. Понимая тактику российского руководства, и что обстрелы будут продолжаться до тех пор, пока у России будут ресурсы и финансовые возможности вести завоевательную несправедливую войну, украинская власть развернула по всей контролируемой территории Украины "Пункты Несокрушимости" (укр. "Пункти Незламності"), чтобы в условиях длительного аварийного отключения электроэнергии, отсутствия тепла было возможно временно переждать кризисный период, пока украинские энергетики будут восстанавливать нормальное функционирование систем.

Примечательно, что обстрелы критической инфраструктуры оказывают обратный эффект, и только усиливают у украинского общества запрос на окончательный разгром российской армии, безукоризненное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах 1991 года.

- Как украинское общество воспринимает общую ситуацию? Получают ли развитие гражданские инициативы, направленные на смягчение последствий чрезвычайной ситуации в энергетике?

- Справедливо отметить, что Украина – это страна с серьезным опытом волонтерского движения, который мы получили с 2014 года. По состоянию на сегодняшний день волонтерство приобрело просто массовый характер. Донаты на потребности ВСУ стали уже привычным явлением в нынешних условиях. Кроме того, гражданское общество остается активным, многие эксперты перешли в статус волонтеров и стараются помочь украинцам с деоккупированных территорий. Малый и средний бизнес прикладывает усилия, чтобы обеспечить этих людей необходимыми товарами. Что касается смягчения последствий чрезвычайной ситуации в энергетике – есть инициативы частного характера, когда на бытовом уровне многие украинские семьи приобретают системы автономного питания на случай длительных отключений электроэнергии.

- Как украинский бизнес преодолевает кризисные ограничения? Может ли нынешний энергетический кризис стать толчком для масштабного развития энергосберегающих технологий в Украине?

- Безусловно, украинский бизнес находиться в стадии адаптации к экстраординарным условиям функционирования в условиях войны. В то же время, возможно самый востребованный элемент для ведения бизнеса на данным момент – это генераторы. Если рассматривать энергетический кризис как импульс для энергосберегающих технологий – то предпосылки для технологического бума имеются. До войны Украина инвестировала свои усилия в развитие сектора возобновляемых источников энергии, и полагаю, этот тренд сохраниться после войны. Ключевое, война должна закончиться, и она закончится на условиях Украины. Пока ведутся активные боевые действия, существенного фокуса в плане инвестирования требуют системы обороны и наши Вооруженные силы.

- Следует ли ожидать тотального блэкаута в Украине? Можно ли избежать такого сценария и как?

- По сути, Украина уже пережила один блэкаут по результатами атаки 23 ноября, когда впервые в истории нашей страны одновременно остановились все четыре действующих украинских АЭС. Украина имела достаточный запас прочности, поэтому удалось в максимально кратчайшие сроки восстановить электроснабжение. Несмотря на доказанный высокий профессионализм наших Воздушных Сил и высокий процент эффективности, ракетные атаки на энергосистему будут оставаться большой проблемой. Именно ее и должны решить средства ПВО и ПРО, которые поступают от наших партнеров. Чем больше их будет, тем более эффективной будет защита критической инфраструктуры. И международное давление на Россию должно усилиться, санкции против ключевых секторов российской экономики, таких как атомная сфера, должны иметь комплексный характер. Страны, которые хотят сохранить мировой порядок, который основан на международном праве, а не на праве сильного, должны поддержать ограничения против агрессора, и добиваться справедливости вместе с Украиной.

- Является ли реальной организация "энергетического Рамштайна", о котором сейчас говорят западные партнеры Украины? Поможет ли западная помощь существенно модернизировать энергетический сектор Украины? И сможет ли современная энергетическая инфраструктура стать драйвером развития послевоенной экономики Украины?

- Сейчас речь идет не столько о модернизации, сколько об стабилизации функционирования энергетической системы. На первых этапах, наш оператор энергосистем Укрэнерго получил резервное оборудование от европейских операторов. В то же время, масштабы повреждений требуют оперативного согласования потребностей Украины. Поэтому и так называемый "энергетический Рамштайн" - важный элемент стратегии преодоления последствий российских обстрелов. Тот факт, что россиянами уничтожается оборудование еще советских времен, и ему на замену поставлено более современное – возможно, это как раз и станет ключевым фактором гипермодернизации. Не даром говорят, что энергетика – это кровь экономики. Кроме того, это также означает, что Украина окончательно даже с технологической точки зрение интегрируется в ЕС. И безусловно, это будет влиять на темпы экономического развития Украины после окончания войны. В то же время, мы должны понимать, что децентрализация энергетики, внедрение передовых технологий в домохозяйства станет дополнительным элементом экономического бума, который требует существенных инвестиций.

- Очевидно, что для восстановления энергосистемы Украина будут привлекаться иностранные инвестиции и технологии. Видите ли Вы азербайджанские компании среди участников восстановления энергосектора Украины? Как вы видите перспективы развития энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Украиной после окончания войны?

- В первую очередь, хотелось выразить благодарность Азербайджанской Республике и Азербайджанскому народу за ту поддержку, которую ощутили украинцы с первых дней полномасштабной войны. Многие достойные сыновья Азербайджана вступили в ряды ВСУ, чтобы дать отпор оккупационным российским войскам. Кроме того, представители азербайджанского сообщества помогают ВСУ. Азербайджан пришел на помощь, когда Украина нуждалась в нефти и нефтепродуктах в первые месяцы войны. Недавно стало известно, что очередной гуманитарный караван с партией промышленных трансформаторов и генераторов отправился с Азербайджана в Украину с целью оказания помощи в стабилизации энергообеспечения. По информации ПУ в Азербайджане, упомянутая помощь общей стоимостью около 850 тыс. долларов США и весом более 50 тонн направляется в Украину в два этапа.

Касательно участия азербайджанских компаний, уверена, что это абсолютно в интересах наших стран. Кроме того, учитывая возрастающую роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европейского Союза, наши страны могут уже закладывать контуры сотрудничества, исходя из кандидатского статуса Украины в ЕС. Пока наша страна воюет за свободу и справедливость, мы остаемся надежным партнером для Азербайджана. И после окончания войны возникнут множество взаимовыгодных возможностей, в том числе, и в энергетической сфере.

- Обстрелы критической инфраструктуры Украины показали всему миру насколько эта сфера является уязвимой. Какие меры по обеспечению безопасности критической, прежде всего, энергетической инфраструктуры, следует принять на международном уровне? Что должно поменяться коренным образом?

- Проблема в том, что на международном уровне необходимо искать инструменты, которые позволили бы не просто обезопасить критическую инфраструктуру, но и предотвратить в будущем любые попытки атаковать гражданские объекты. Женевские конвенции, которые запрещают уничтожение гражданской инфраструктуры, должны безукоризненно работать. Парадокс ситуации в том, что страна, имеющая ядерное оружие, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН, к слову - нелегально заняв это место, терроризирует и хочет оккупировать неядерную страну, независимость которой она признала в 1991 году, и еще давала гарантии безопасности. И теперь поправ Статут ООН атакует гражданскую инфраструктуру. Необходимо коренным образом менять всю систему международной безопасности, которая была выстроена за результатами Второй мировой войны. Должен быть усилен консенсус касательно недопустимости применения силы, незыблемости принципа ненарушения международно признанных границ, территориальной целостности.

Украина – это последний тревожный звонок для мировой общественности, который должен привести к пониманию, что Статут ООН – это не декларативные вещи. Это основа сосуществования и процветания наций, за что де-факто также воюют украинцы.