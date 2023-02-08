Эксперт: Удвоение мощности TAP поддержит усилия ЕС по удовлетворению спроса на газ

Широко обсуждаемое удвоение нынешних транспортных мощностей Трансадриатического трубопровода могло бы помочь как Италии, так и всему ЕС удовлетворить свои потребности газа.

Начало расширения транспортных мощностей Трансадриатического трубопровода и планы по их удвоению могли бы помочь как Италии, так и всему ЕС удовлетворить свои потребности в газе.

Об этом Report заявил итальянский политолог, старший аналитик Geopolitica.info Сальваторе Сантанджело.

“Роль азербайджанского природного газа на рынке Италии с годами приобретает все большее значение. По официальным оценкам, импорт азербайджанского природного газа в Европу вырос на 42% в прошлом году по сравнению с 2021 годом. Эти результаты были достигнуты за счет максимизации потоков по существующим маршрутам, таким как Трансадриатический трубопровод. А широко обсуждаемое удвоение нынешних транспортных мощностей могло бы помочь как Италии, так и ЕС удовлетворить свои потребности в природном газе”, - сказал он.

С.Сантанджело отметил, что нынешнее итальянское правительство обнародовало так называемый “план Маттеи”, в центре которого находится энергосектор, поскольку Италия имеет возможность играть роль трансконтинентального узла транспортировки нефти и газа.

“При поддержке Азербайджана, который наращивает поставки газа в Европу, "план Маттеи" может стать реальностью. Такая всеобъемлющая трансформация была предусмотрена властями Италии и ЕС, она уже получила "зеленый свет", и это только вопрос времени и инвестиций”, – заключил он.