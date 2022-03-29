Эксперт: У Европы может возникнуть нехватка газа, Россия потеряет в платежах

При сокращении потоков газа из России в Европу, у европейских потребителей возникнет серьезная нехватка газа, в то время как Россия как поставщик потеряет в платежах за эти объемы.

При сокращении потоков газа из России в Европу у европейских потребителей возникнет серьезная нехватка газа, в то время как Россия, как поставщик, потеряет платежи за эти объемы и доходы бюджета.

Об этом Report сказал аналитик рынка сжиженного природного газа (СПГ) в консалтинговой компании ICIS Роберт Сонгер.

«Если произойдет описанный выше сценарий, у Европы не будет иного выбора, кроме как искать дополнительные объемы в виде СПГ. Импорт по трубопроводам, вероятно, не может быть значительно увеличен без дальнейшей модернизации мощностей - потребуется много времени", - отметил Сонгер.

Но по его словам, мировые поставки СПГ очень ограничены, в ближайшие несколько лет будет введено мало новых мощностей.

"Поэтому Европе почти наверняка придется сократить спрос на природный газ и СПГ одновременно, будь то путем перехода на альтернативные виды топлива или полного отключения газозависимых заводов», - отметил он, добавив, что в случае прекращения поставок газа в Европу дальнейшее повышение цен представляется неизбежным.

По словам Сонгера, поскольку на данный момент очень нестабильная политическая ситуация, трудно точно предсказать, каким будет результат заявления России об оплате за поставки газа в рублях.

«Однако стоит отметить, что контракты являются юридически обязательными документами, которые не могут быть изменены в одностороннем порядке. Когда контракты оспариваются, неразрешимые разногласия обычно должны решаться в арбитраже. Этот процесс часто занимает много лет, чтобы достичь решения», - заявил он.

При этом, аналитик добавил, что решение той или иной стороны приостановить потоки газа является возможным сценарием, но пока ни одна из сторон не продемонстрировала подобное желание.