Эксперт: TAP создал условия для развития и других проектов в регионе

"Южный газовый коридор" (SGC) также поощряет инвестиции в новые газовые инфраструктуры от Греции до Венгрии

Трансадриатический трубопровод (TAP) способствует газификации в западнобалканском регионе, зависящем от местных источников угля.

Как передает Report, об этом сообщила эксперт по энергетической безопасности Мариана Лакопулу.

По ее словам, ТАР создал условия для развития и других проектов в регионе.

"В странах Западных Балкан не хватает газа, предназначенного для продажи, и TAP будет содействовать в этом. Годовой спрос на газ в Албании, Черногории, а также Косово, очень мал - около 0,5 млрд кубометров, что означает сохранение влияния России, также как и в Боснии и Герцеговине.

Из других проектов, способствующих развитию TAP, можно указать еще неоконченный Ионически-Адриатический трубопровод от Албании до Хорватии и СПГ-терминал на острове Крк в Хорватии, который начнет операции в январе 2021 года. В целом, "Южный газовый коридор" (SGC) также поощряет инвестиции в новые газовые инфраструктуры от Греции до Венгрии".

По трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта "Южный газовый коридор", на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в 2020 году.

ТАР будет покрывать 33% потребности в газе Болгарии, 20% - Греции, примерно 10,5% - Италии.