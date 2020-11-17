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Эксперт: TAP повысит геополитическую роль Грузии

Эксперт: TAP повысит геополитическую роль Грузии Грузия станет международным игроком благодаря TAP
Энергетика
17 ноября 2020 г. 11:58
Эксперт: TAP повысит геополитическую роль Грузии
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Ввод в эксплуатацию Трансадриатического трубопровода (TAP) повысит геополитическую роль Грузии для Европы и принесет прямую экономическую прибыль.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель Наблюдательного совета Грузинской нефтегазовой корпорации, доктор технических наук, профессор Темур Гочиташвили в интервью изданию BPN.

По его словам, Грузия станет международным игроком благодаря TAP: “Если до этого Грузия была страной регионального значения для транзита природного газа, то сейчас Европа будет получать газ через Грузию. Газ, который будет экспортироваться по территории страны, будет играть важную роль в диверсификации энергорынков Европейского союза и повышении безопасности поставок”.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “TAP Gürcüstanın geosiyasi rolunu artıracaq”

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