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Эксперт: Статус Азербайджана как надежного партнера подтвержден в очередной раз

Эксперт: Статус Азербайджана как надежного партнера подтвержден в очередной раз Сегодня в Баку в формате видеоконференции состоится VII заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора
Энергетика
11 февраля 2021 г. 14:56
Эксперт: Статус Азербайджана как надежного партнера подтвержден в очередной раз

Сегодня в Баку в формате видеоконференции состоится VII заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора. В чем же заключалось значение деятельности совета для Азербайджана за прошедший период?

Глава Центра нефтяных исследований, эксперт по энергетическим вопросам Ильхам Шабан в своем комментарии Report рассказал, что, хотя совет не имеет каких-либо полномочий принимать решения, его содействие решению существующих проблем неоспоримо в плане согласования их с другими структурами в короткие сроки.

По его словам, с другой стороны, совет важен и с точки зрения координации работ по минимизации задержек по проекту: “Вопрос о создании совета был поднят в 2015 году по инициативе Азербайджана. А цель состояла в том, чтобы максимально сохранить в рамках графиков реализацию проектов. В то время было четыре проекта, которые не зависели друг от друга. Один из них был связан с добычей, а другие являлись инфраструктурными. Для их реализации требовались большие капиталовложения и трудоемкая работа”.

Эксперт отметил, что Азербайджан уже имел опыт реализации крупных проектов, которые, как известно, не всегда идут в соответствии с графиком и планом: “Инициатива президента о создании такой структуры была очень правильным и своевременным шагом. Само по себе наличие такой платформы для соответствующих структур стран, вовлеченных в проект, в том числе участвующих в нем компаний, финансовых учреждений, которые могли бы собираться раз в год, чтобы обсудить проделанную работу и обменяться мнениями о предстоящих задачах, имело большое значение".

Ильхам Шабан подчеркнул, что самым большим достижением Азербайджана в рамках этого проекта является экономия средств, не выходя за рамки европейских стандартов и при своевременном выполнении взятых на себя обязательств: “Мы не слышали, чтобы по Трансадриатическому газопроводу (TAP) реализовывали что-то раньше графика или экономили финансовые средства. Однако нашей стране удалось реализовать это при строительстве Трансанатолийского газопровода (TANAP). Этому способствовали, в первую очередь, тесные контакты правительства и бизнеса. Мы видели эту синергию и в других проектах, реализуемых в Азербайджане и Грузии. Все это, в конечном счете, еще раз подтверждает статус Азербайджана как надежного партнера, а также свидетельствует о правильной организации работы по эффективному управлению средствами”.

Напомним, что первое заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора состоялось 12 февраля 2015 года.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “SGC Azərbaycanın etibarlı partnyor statusunu bir daha təsdiq edir”

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